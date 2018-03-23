Перевершили прогнози: в Україні розповіли про темпи зростання економіки

Зростання валового внутрішнього продукту України за 2017 рік перевершило більшість прогнозів і склало 2,5%.

"Маючи фінальну цифру ВВП, ми порахували співвідношення державного і гарантованого боргу до ВВП і бачимо, що перший раз з 2011 року цей відсоток зменшився і став наближатися до "безпечного" значення в 60%", - пише в Facebook заступник міністра фінансів Юрій Буца.

За його словами, основною причиною цього є низький рівень дефіциту бюджету і, як наслідок, менша потреба в запозиченнях.

"Істотне зростання співвідношення боргу до ВВП в 2014 році відбулося в основному завдяки послідовній політиці фанатів "долара по 8", що призвело до різкої девальвації, коли валютних резервів не вистачило", - повідомив заступник міністра фінансів.

Буца зазначив, що нинішня монетарна політика НБУ разом з політикою Мінфіну щодо зменшення валютної компоненти державного боргу мінімізує ризики повторення такого сценарію в майбутньому.

Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада прийняла проект Державного бюджету України на 2018 рік, в якому зростання реального ВВП закладався на рівні 3%.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначав, що зростання валового внутрішнього продукту України може досягти більше 3%.