"Перевантажений авто": опубліковано показове фото Кримського моста

Керченський міст у Криму так і не став популярним – інфраструктурний об'єкт з Росії, який веде на окупований півострів, простоює порожній.

"Міст дружби Ротенберга і Коломойського. Як завжди, перевантажений авто", – іронізує блогер RoksolanaToday&Крим, публікуючи знімок у Twitter.

"Його ж закривають з 1 травня", – пише Дід Горин.

RoksolanaToday&Крим Twitter

Міст дружби Ротенберга і Коломойського

Як завжди, перевантажений авто pic.twitter.com/V7v32UHQCN - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 8 квітня 2019 р

... його жи закривають з 1 травня ... - дід Горинь (@zmeu_gorunuc) 8 квітня 2019 р

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта й Судак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви у районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування. Для будівництва Російська Федерація вибрала найневдаліше за геологічними і сейсмічними умовами місце.

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