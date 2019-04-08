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"Перевантажений авто": опубліковано показове фото Кримського моста

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Керченський міст у Криму так і не став популярним – інфраструктурний об'єкт з Росії, який веде на окупований півострів, простоює порожній.

"Міст дружби Ротенберга і Коломойського. Як завжди, перевантажений авто", – іронізує блогер RoksolanaToday&Крим, публікуючи знімок у Twitter.

"Його ж закривають з 1 травня", – пише Дід Горин.

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"Перевантажений авто": опубліковано показове фото Кримського моста

RoksolanaToday&Крим Twitter

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта й Судак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви у районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування. Для будівництва Російська Федерація вибрала найневдаліше за геологічними і сейсмічними умовами місце.

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