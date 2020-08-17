Перевантажені фури руйнують дороги України: їх оштрафували на 2,3 млн за тиждень

В Україні за тиждень 10-16 серпня інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією оштрафували водіїв перевантаженого транспорту на 2,3 млн гривень.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає пресслужба відомства. За цей час перевірили 28 тисяч транспортних засобів і складено 339 актів про порушення.

ТОП-5 порушників габаритно-вагових норм за минулий тиждень:

1. На автодорозі М-06 – авто МАЗ Volot (перевізник – Ловчук О.П.) з перевантаженням на 28%. Загальна вага транспортного засобу склала 51,12 т при дозволених 40 т. Нараховано плату за проїзд – 789,60 євро (25 510 грн).

2. На автодорозі Н-24 – авто Mercedes-Benz (перевізник – ТОВ “СПМК-17”) з перевантаженням на 30%. Загальна вага транспортного засобу склала 51,95 т. Нараховано плату за проїзд – 111 євро (3 586 грн).

3. На автодорозі Н-24 – авто Mercedes-Benz (перевізник – ТОВ “СПМК-17”) з перевантаженням на 26%. Загальна вага транспортного засобу склала 50,55 т. Нараховано плату за проїзд – 111 євро (3 586 грн).

4. На автодорозі Н-24 – авто Mercedes-Benz (перевізник – ТОВ “СПМК-17”) з перевантаженням на 18%. Загальна вага транспортного засобу склала 47,35 т. Нараховано плату за проїзд – 111 євро (3 586 грн).

5. На автодорозі Р-46 – авто Renault (перевізник – Церковний Г.А.) з перевантаженням на 38%. Загальна вага транспортного засобу склала 55,26 т. Нараховано плату за проїзд – 27,54 євро (872 грн).

Як Зеленський пригрозив водіям перевантажених фур

23 червня президент Володимир Зеленський звернувся до далекобійників і назвав "засранцями" тих, хто їздить із перевантаженням і руйнує дороги.

Він опублікував про це відеоролик, який надіслав у чат далекобійників у Viber.

"Вирішили зробити пропускні пункти. А вони їх все одно об'їжджають. З'ясувалося, що вони створили групу "ГВК Ваговий контроль", у якій попереджають, де можна їхати, а де є контроль... Хотів би вам сказати, що ви, хлопці, засранці", – сказав Зеленський.

Він попросив водіїв якщо не допомагати, то хоча б не заважати.

Як перевантажені фури руйнують дороги

Президент Всеукраїнської дорожньої асоціації Артем Гриненко попередив – проблема перевантаження автотранспорту, а саме перевезення зернових (і не тільки їх, але й дорожньо-будівельних матеріалів) з перевантаженням понад 40 тонн дійсно істотно знищує українські дороги.

За його словами, за дослідженнями американських вчених, одна фура з перевантаженням завдає дорозі збиток, прирівняний до 20 тисяч одиниць легкового транспорту.

Як перевантажені фури руйнують дороги Сайт Мінінфраструктури

Експерт з транспортних питань Олександр Кава зауважив, якщо в Україні не будуть дотримуватися вагових норм при перевезенні вантажів, то дороги будуть швидше руйнуватися.

"Якщо у нас в країні не будуть дотримуватися вагових норм при перевезенні вантажів і перевантажуватимуть вантажі, як це вже у нас традиційно склалося в країні, то ми ніколи не отримаємо якісні дороги. Як перевізники будуть продовжувати перевантажувати автомобілі, то навіть ті дороги, які ремонтуються на кошти платників податків, не зможуть використовуватися стільки часу, скільки передбачено за нормативами. Вони будуть дочасно руйнуватися. І таких прикладів, на жаль, у нас в країні дуже багато", ― сказав він.

Кава зазначив, що кількість вагових комплексів по країні потрібно однозначно збільшувати.

"Насамперед, їх потрібно встановлювати не лише довкола Києва та великих міст, а на тих дорогах, які ведуть до українських портів. Бо основна проблема перевантаження йде від зерновозів, які везуть зерно в українські порти Миколаєва та Одеси", ― додав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні водії перевантажених фур, яких Зеленський раніше назвав "засранцями", сплатили до державного бюджету 13,5 млн грн штрафів.

20 травня вантажівка зруйнувала перегін мосту через Олексіївську затоку біля Нікополя. Заїзд на цю переправу було дозволено лише транспортним засобам завважки менш ніж 10 тонн, а вага фури – приблизно 35 тонн.

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