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Перевалить за 28: озвучений прогноз щодо курсу долара до кінця літа

1.4тЧитати новину російською

В Україні обмінний курс національної валюти до початку осені може просісти до позначки вище 28 грн/$1.

"В цілому падіння гривні при більш песимістичному сценарії буде більш глибоким і може досягти позначки 28,5 грн/$1", - заявив аналітик інвестиційної компанії "Альпарі" Максим Пархоменко в коментарі "Апострофу".

Середній курс продажу долара в банках у четвер, 23 серпня, виріс на 12 копійок і склав 28,03 грн/$.

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При цьому Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 27,88 грн/$. У порівнянні з попереднім робочим днем ​​американська валюта подорожчала на 18 копійок.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Кабінет міністрів України спрогнозував курс гривні в 2019 році на рівні 29,4 грн/$, а вже в 2020 році національна валюта ще більше знизиться - до 30,2 грн за долар.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
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