Український бізнесмен придумав законний спосіб, як обійти карантин вихідного дня

У Тернополі український бізнесмен перереєстрував свій бізнес як релігійну організацію і тепер він має законне право не закривати хостел та бар на карантин вихідного дня.

Про це сам Тарас Ковальчук написав у Facebook. За його словами, на таку ідею він наважився після того, як прочитав про досвід Польщі. Там спортзал просто перереєстрували як релігійну організацію. За законом церкви не треба, достатньо просто по документах мати релігійну організацію.

"Почали шукати юридичний механізм, як ми зможемо продовжити працювати, у нових умовах. Почали дивитись на досвід інших країн. Запало в око Польща (сама релігійна країна Європи) та фітнес центр, який став церквою. Почали вивчати, виявилось церкви не треба, треба просто релігійну організацію. Тому 12.11.2020 десять однодумців на загальних зборах проголосували про створення релігійної організації "Братство Лисих" та затвердження статуту", – сказано в повідомленні.

Ковальчук пожартував, що тепер на вихідних хостел буде працювати у форматі монастиря, кафе "Леліві" – трапезної, бар "Лисий" – храму.

Бізнесмен придумав, як обійти карантин вихідного дня

Що закриють на карантин вихідного дня

З 00:00 суботи до 00:00 понеділка мінімум на три тижні.

Закриють:

Заклади харчування, крім їжі на винос.

Будівельні і інші магазини споживчих товарів.

ТРЦ та інші розважальні центри.

Спортзали, фітнес-центри, басейни.

Не будуть проводити масові заходи.

Дозволять працювати:

Супермаркетам і продуктовим магазинам.

Аптекам.

Транспорту з обмеженнями за кількістю пасажирів – тільки сидячі місця.

АЗС.

Дозволяються прогулянки в парках.

Карантин вихідного дня

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з суботи, 14 листопада, вводять карантин вихідного дня. Найболючіше він вдарить по сфері громадського харчування. На вихідні випадає основна частина виторгу таких закладів.

У зв'язку з цим програми підтримки "Доступні кредити 5-7-9" і "Часткове безробіття" будуть максимально адаптовані під потреби і запити бізнесу.