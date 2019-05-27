"Перетвориться у недодержаву": Портников озвучив ризики дефолту для України

Оголошення Україною дефолту вигідно олігархам, але на ділі країна перетвориться в пострадянську "недодержаву", про європейські перспективи якої можна буде забути і якою володітимуть кілька хижих сімей.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у статті для "Еспресо". Так він прокоментував заяву олігарха Ігоря Коломойського про те, що президенту Володимиру Зеленському потрібно оголосити дефолт.

"Олігархам важливо скупити все, що залишилося від українських активів – від землі до державних підприємств – задешево. Тому дефолт – кращий спосіб для їхнього збагачення і закріплення впливу на майбутнє країни. Після дефолту Україна остаточно перетвориться в пострадянську "недодержаву", про європейські перспективи якої можна буде забути і якою володітимуть кілька хижих сімей", – пише журналіст.

На його думку, олігархам об'єктивно вигідний дефолт, саме тому їм і потрібен був слабкий, некомпетентний і підконтрольний президент на Банковій.

"Українському народові доведеться заплатити за дефолт сповна. Якщо 73 відсотки виборців Зеленського були інструментом для здійснення олігархічних планів, то наслідки їх здійснення відчують на собі всі 100 відсотків українців. Падіння курсу національної валюти, зникнення продуктів і товарів, різке скорочення кількості робочих місць, затримки з виплатами пенсій і зарплат, соціальний і політичний хаос – і все це при наявності в країні достатньої для конфліктів кількості зброї на руках у населення", – йдеться в матеріалі.

Зеленський і Коломойський

Портников прогнозує, що різке зубожіння мільйонів українців може привести не тільки до масового виїзду з країни, а й до серйозного неспокою соціального характеру.

"І ми не знаємо, як у цій ситуації поведуться силові структури в різних регіонах України і чи не призведе різновекторність їхньої реакції до реального розколу країни і її подальшого зникнення з політичної карти сучасного світу. Політикам варто врахувати всі ці трагічні наслідки відмови від співпраці з Заходом – врешті-решт, вони теж українці і саме вони, а не олігархи, будуть відповідати перед народом за зраду України. Але перший, хто повинен зрозуміти небезпеку того, що може трапитися в разі оголошення дефолту – це новий президент України", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня український олігарх Ігор Коломойський закликав Зеленського оголосити дефолт.

Новий глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не підтримує пропозицію олігарха оголосити дефолт України.

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