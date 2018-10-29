Пенсії в Україні по-новому: стало відомо, кому і як підвищать в грудні

Перерахунок пенсій в Україні в зв'язку з підвищенням з 1 грудня прожиткового мінімуму торкнеться, в першу чергу, найменш забезпечених - близько 2,5 млн пенсіонерів.

Про це розповіла в ефірі ObozTV провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко. За її словами, "збільшення пенсій отримає так чи інакше досить велика кількість пенсіонерів".

"Прожитковий мінімум визначає мінімальну пенсію за віком, і таких пенсіонерів як судді і народні депутати це особливо не торкнеться, тому що їх пенсії набагато вище... Це торкнеться переважної більшості пенсіонерів, які отримують звичайні пенсії за віком", - пояснила вона.

Ткаченко уточнила, що в цілому в Україні трохи менше 12 млн пенсіонерів.

"Найбільшу добавку отримають ті, у кого пенсії дуже низькі і прив'язані до мінімального розміру - це близько 2,5 млн людей. У них пенсії виростуть на 40-50 грн, залежно від того, скільки вони зараз отримують. Звичайно, це невеликі гроші, але якщо людина отримує всього 1,5 тис. грн, то це дуже важливо для неї", - зазначила експерт.

"Загалом у нас понад половина пенсіонерів отримують пенсії менше, ніж 2 тис. грн. Це жахлива ситуація - нерівність, несправедливість і несумісність цих грошей з показником стажу, який має переважна більшість людей", - додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році вперше проведуть індексацію пенсій за новими правилами. Вона торкнеться 10 млн осіб. Як і під час торішнього "осучаснення", чиновники перерахують всі виплати за формулою.

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