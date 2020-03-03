ДЛЯ ТИХ, ХТО "В ТАНКУ"‼️‼️
Розкладаю по поличках!
Всі ці історії нинішніх "Слуг народу" про те, що "уряд не перерахував пенсії, бо в законі не встановлений чіткий термін проведення перерахунку" - ЦИНІЧНА БРЕХНЯ І МАНІПУЛЯЦІЯ!
Стаття 42 закону "Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування":
"Для забезпечення індексації пенсії ЩОРОКУ проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії."
УВАГА‼️‼️ не "щопівтора року", не "щодвароки", а саме: ЩОРОКУ!! Якщо у ЗЕ-влади є проблеми з математикою, то рік - це 12 місяців, а не 18!
Остання індексація пенсій по статті 42 закону була здійснена минулим Урядом 1 березня 2019 року!
Саме тому черговий перерахунок пенсій мав відбутися в термін ДО 1 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ!
Питань до уряду в мене НЕМАЄ ЖОДНИХ!
Питання до Володимира Зеленського і Слуг народу:
чи розумієте ви, що шляхом "перенесення" індексації на вересень ВИ ТУПО ОБКРАДАЄТЕ 12 МЛН. УКРАЇНЦІВ??
чи ви розумієте, що за півроку ми зробимо з вашими рейтингами?
чи розумієте, що розрахунок на те що перед місцевими ви кинете подачку пенсіонерам у 200 гривен не спрацює і буде сприйнято пенсіонерами ОДНОЗНАЧНО НЕГАТИВНО.
ОБІЦЯЮ ОСОБИСТО "СПРИЯТИ" ПРОЦЕСАМ З ПУНКТІВ 2 І 3!
Буде весело, гарантую!!
Тож краще припиняйте цю тотальну брехню!! ЗДІЙСНІТЬ ПЕРЕРАХУНОК З 1 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ! НЕГАЙНО І НЕВІДКЛАДНО!!
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