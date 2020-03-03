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3 березня • оновлено в 21:58
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Павло Розенко
Павло Розенко
Ексвіцепрем'єр-міністр України Всі статті автора

Перерахунок пенсій і цинічна брехня "Слуг народа"

16т

ДЛЯ ТИХ, ХТО "В ТАНКУ"‼️‼️

Розкладаю по поличках!

Всі ці історії нинішніх "Слуг народу" про те, що "уряд не перерахував пенсії, бо в законі не встановлений чіткий термін проведення перерахунку" - ЦИНІЧНА БРЕХНЯ І МАНІПУЛЯЦІЯ!

Стаття 42 закону "Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування":

"Для забезпечення індексації пенсії ЩОРОКУ проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії."

УВАГА‼️‼️ не "щопівтора року", не "щодвароки", а саме: ЩОРОКУ!! Якщо у ЗЕ-влади є проблеми з математикою, то рік - це 12 місяців, а не 18!

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Остання індексація пенсій по статті 42 закону була здійснена минулим Урядом 1 березня 2019 року!

Саме тому черговий перерахунок пенсій мав відбутися в термін ДО 1 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ!

Питань до уряду в мене НЕМАЄ ЖОДНИХ!

Питання до Володимира Зеленського і Слуг народу:

  • чи розумієте ви, що шляхом "перенесення" індексації на вересень ВИ ТУПО ОБКРАДАЄТЕ 12 МЛН. УКРАЇНЦІВ??

  • чи ви розумієте, що за півроку ми зробимо з вашими рейтингами?

  • чи розумієте, що розрахунок на те що перед місцевими ви кинете подачку пенсіонерам у 200 гривен не спрацює і буде сприйнято пенсіонерами ОДНОЗНАЧНО НЕГАТИВНО.

ОБІЦЯЮ ОСОБИСТО "СПРИЯТИ" ПРОЦЕСАМ З ПУНКТІВ 2 І 3!

Буде весело, гарантую!!

Тож краще припиняйте цю тотальну брехню!! ЗДІЙСНІТЬ ПЕРЕРАХУНОК З 1 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ! НЕГАЙНО І НЕВІДКЛАДНО!!

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Автор
Павло Розенко Павло Розенко
Тема
Пенсія в Україні
Джерело
Джерело: Facebook Павла Розенка
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
У меня есть фото ануса Марины порошенко
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
Franta Bonanta . . . прикладываешься ????? . . . заместо иконы ?? . . .
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Никогда в Украине при власти не было таких циничных и наглых врунов..Маємо те що маємо.
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . автор . . . а где ты был, когда воровськой ПеХ уй де ре ба нил бюджет Неньки . . . с которого эти пенсии и выплачиваются ?????????
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . министром ты был . . . у него
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