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29 лютого • оновлено в 01:49
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Павло Розенко
Павло Розенко
Ексвіцепрем'єр-міністр України Всі статті автора

Перерахунку пенсій 1 березня не буде!

35.9т

Згідно частини другої ст. 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" 1 березня має бути проведено чергову індексацію пенсій для 95% українських пенсіонерів!

Індесація мала відбутися на коефіцієнт, що відповідає 50 % показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 % показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески!

Таким чином, в середньому, пенсії мали бути проіндексовані щонайменше на 10-11%‼️‼️‼️‼️‼️

Новини
Зеленський – президент одного терміну

Відповідний перерахунок пенсій здійснюється Пенсійним фондом України на підставі РІШЕННЯ УРЯДУ!!!

Станом на сьогодні, ЖОДНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ В УКРАЇНІ УРЯД НЕ УХВАЛИВ!!

Я так розумію, що після приходу Слуг народу КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ ТАКИ НАСТАВ! Але для самих Слуг народу. І явно не для українських пенсіонерів!

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Автор
Павло Розенко Павло Розенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Павла Розенка
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Та який там перерахунок! Вони так захазяїнувалися, що на зарплату не вистачає бюджетникам (73%-на вата казала: та вони НАВЧАТЬСЯ хазяїнувати!) . Хоч би цю не відібрали, бо дефолт на носі вже сидить, висиджує капець.
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Булах Петр
Булах Петр
73% ЗЕлених мазохістів! Браво! Бравіссімо!!! Все таки на виборах ви зробили правильний вібір!
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
за це стояв майдан!
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Gordon Yury
Gordon Yury
Фантомаск Разбушевальцман, ой, ніяк ти українську вивчив? А на клавіатурі знаєш, де літера "ї" знаходиться?
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