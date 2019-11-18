Буде гірше: у США попередили про обвал долара

Американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley спрогнозував ослаблення курсу долара до основних світових валют.

Очікується, що американські акції та корпоративні облігації матимуть гірший вигляд, ніж у конкурентів у 2020 році, повідомляє Bloomberg.

Аналітики Morgan Stanley бачать великий потенціал на ринках із більш ясними перспективами зростання прибутку (Японія і ринки, що розвиваються), а також із можливістю зниження політичних ризиків (Європа).

Водночас американські акції були світовими лідерами поточного року, слідом за ними йдуть європейські акції.

Обидва ринки виграли від того, що центральні банки почали новий цикл пом'якшення грошово-кредитної політики.

"Ми недооцінили агресивність відповіді центробанків, зниження інфляції у розвинених країнах, що зробило його можливим, і готовність інвесторів платити значно вищі мультиплікатори навіть на тлі переходу глобальних темпів зростання прибутку компаній у негативну зону", – йдеться в повідомленні

Однак в Morgan Stanley сумніваються, що центробанки зможуть повторити такий же крок і у 2020 році.

Експерти дійшли висновку, що американські корпоративні доходи досягли піку, а акції коштують відносно дорого.

Американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley спрогнозував ослаблення курсу долара до основних світових валют

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