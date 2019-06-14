"Перехід у контрнаступ": в Україні придумали, як покарати Росію

Україні і міжнародному співтовариству необхідно почати готувати новий пакет особливих санкцій за ігнорування Росією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права і утримання у полоні захоплених у Керченській протоці моряків.

"Москва ж продовжує грати на роз'єднаності країн Заходу на тлі конфлікту Німеччини з США по "Північному потоку-2", тягне час для завершення надуманої кримінальної справи проти військовополонених моряків в "обхід" рішення трибуналу", – пише в Facebook нардеп від "Народного фронту", координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

За його словами, в якості виправдання Росія заявила, що держави самі де-факто вирішують, чи будуть вони визнавати рішення і юрисдикцію того чи іншого органу ООН.

"Очевидно, Москва намагатиметься схилити міжнародне співтовариство до того, що вона в повному праві буде не тільки визнавати або не визнавати юрисдикцію, але також і визнавати або не визнавати окремі судові рішення, що само по собі нонсенс і суперечить міжнародному праву", – повідомив Тимчук.

Він зазначив, що в цій ситуації Україні варто переходити в контрнаступ і ініціювати засідання РБ ООН для прийняття спеціальної резолюції з примусу Росії до виконання рішення Міжнародного суду.

"Зрозуміло, що РФ накладе вето на подібну резолюцію, проте наша країна отримає політичний карт-бланш для посилення санкцій проти морської і нафтової сфер РФ", – резюмував Тимчук.

Україна і міжнародному співтовариству необхідно почати готувати новий пакет особливих санкцій проти Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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