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11 квітня • оновлено в 17:56
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Переговори ОПЕК щодо нафті не завершені – Bloomberg

11.3т
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Переговори ОПЕК+ про залучення Мексики до угоди зі скорочення нафтовидобутку ще не завершені і продовжаться в суботу, 11 квітня.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на делегата.

"Уже майже північ у Москві та Ер-Ріяді, і переговори між ОПЕК+ і Мексикою продовжаться на третій день, в суботу", – повідомив один із делегатів, знайомий із переговорами.

Один із офіційних представників запевняє, що зроблено багато, щоб вийти з глухого кута, і все ще чекає, що угода відбудеться.

Угода ОПЕК

Угода ОПЕК

Як повідомило "Интерфаксу" джерело, знайоме з ходом переговорів міністрів енергетики G20, переговори на сьогодні завершені, узгодженого тексту комюніке поки немає.

Водночас Saudi Aramco відклала публікацію цін на свою нафту у травні з суботи на неділю, оскільки переговори щодо угоди ОПЕК+ поки не завершені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасникам переговорів ОПЕК+ у четвер, 9 квітня, не вдалося досягти фінальної угоди саме через позицію Мексики.

10 квітня Мексика пішла назустріч іншим країнам ОПЕК і вирішила скоротити обсяги видобутку нафти.

Пізніше стало відомо, що найбільші виробники нафти домовилися про зниження видобутку на 15% для стабілізації цін в умовах пандемії коронавірусу.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Світові ціни на нафту
Тег
Організація експортерів нафти (ОПЕК)
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Соглашения не будет, пока величайшая из нефтедобывающих стран - Украина не наложит свою резолюцию.
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Економіка

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