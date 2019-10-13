Переговори Києва з МВФ були заморожені через Коломойського: з'явилися деталі

Спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим Приватбанком можуть істотно загальмувати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нового траншу.

Про це заявила заступник глави Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє Reuters. За її словами, інвестиційний клімат України піддається величезній небезпеці, поки суперечка з Коломойським не буде врегульована.

Ігор Коломойський scmp.com

"Обговорення з МВФ наступного траншу фінансування заморожене через проблеми ПриватБанку. Це для них і для міжнародної спільноти червона лінія", – заявила Рожкова.

За її словами, інвестиційний клімат України піддається величезній небезпеці, поки суперечка з Коломойським не буде врегульована. При цьому вона підкреслила, що проблема Приватбанку не повинна вирішуватися шляхом виплат колишнім власникам.

"Це показує різницю між олігархічним впливом на банківський сектор в колишні дні і новим прозорим і незалежним банківським сектором. МВФ хоче сильний сигнал від уряду про збереження адміністративної незалежності Приватбанку і незалежності Національного банку України", – зазначила вона.

За словами Рожкової, МВФ досі не переконаний в прагненні до реформ при Зеленському. Варто відзначити, що в зробленій у вересні заяві МВФ не згадував ПриватБанк або Коломойського. Однак в заяві Фонду говорилося про необхідність боротьби з корупцією та зменшення впливу олігархів на економіку.

Якщо суд в Києві винесе рішення проти націоналізації Приватбанку, це "зіпсує настрій інвесторів", зазначила Рожкова. За її словами, ситуація несе величезну небезпеку для України

"Вплив на ринки буде негативним і негайним, і в цій ситуації ми не зможемо продовжувати працювати з МВФ в рамках попередньої угоди, тому що МВФ потрібна ясність", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов в держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізувати на суму 116,8 млрд гривень.

В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова

В цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь в розгляді справи. Відповідне рішення було прийнято на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!