"Передзвоніть за цим номером": в Україні активізувався новий вид шахрайства

В Україні активізувалися шахраї, які за допомогою телефону змушують оплачувати неіснуючі покупки.

Про новий вид афери в мережі розповіли у спільноті "Типове Кам'янське". У коментарях багато поскаржилися, що також ставали жертвами подібного обману.

Так, усім на телефон приходило повідомлення нібито з банку, в якому містилося прохання оплатити покупку за вказаною сумою. Для довідок пропонувалося зателефонувати за номером телефону в СМС.

"УНН"

"Щойно сусідка показала СМС-повідомлення, яке їй прийшло на телефон. За її словами, ніяких операцій за карткою не проводила. Я їй сказала, що це, швидше за все, обман, потрібно перевірити рахунок, а за номерами краще не дзвонити. У результаті, вона все-таки зателефонувала, з того боку жорсткий психологічний пресинг, назвала номер своєї картки, добре хоч CVV не встигла сказати", – розповіла користувач Анна Санкевич.

Крім того, в разі невиконання власникам картки погрожували штрафними санкціями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за 2018 рік тільки за офіційними даними від шахрайства з банківськими картками постраждали більше 105 тис. осіб. І це без урахування тих, хто не став звертатися у правоохоронні органи.

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