Українці зможуть отримувати по дві пенсії: в чому суть нововведення

В Україні, крім нинішньої (солідарної) пенсійної системи, пропонують додати й накопичувальний рівень. Тоді громадяни зможуть самі щомісяця робити внески до своєї пенсії.

Таку заяву зробила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "Українського радіо". За її словами, так під час виходу на заслужений відпочинок українці зможуть отримувати по дві виплати відразу.

"Ми пропонуємо збалансувати солідарну систему накопичувальним рівнем. Це коли у тебе є твій власний накопичувальний рахунок, на який щомісяця ти і твій роботодавець платите внески. Наприклад, ми порахували по 2 внески у перший рік – 2% внески з моєї зарплати і 2% за мене заплатить мій роботодавець. Я в щоденному режимі бачу ці кошти, які повинні працювати як довгий інвестиційний ресурс, я можу ними керувати і переходити з однієї фінансової установи в іншу. І коли настане пенсійний вік, то пенсія у мене буде складатися з двох частин: із солідарної частини та накопичувальної", – сказала Лазебна.

Вона зазначила, що держава повинна забезпечити захист для цих коштів громадян. Над цим зараз і працює міністерство.

"Ми над цим працюємо, адже це не просто вкласти кудись гроші. Вони повинні приносити інвестиційний дохід і бути примножені, інакше сенсу відкладати не буде. В умовах України, яка переживала різні дефолти, це питання складне", – зазначила міністр.

За її словами, зараз в уряді розуміють проблематику з нинішнім рівнем пенсій.

"Якщо в державі нічого не зміниться, і буде тільки солідарний рівень пенсійного забезпечення, то навіть показуючи велику офіційну зарплату, виплачуючи внески і набуваючи стаж, при трендах економічних ми сьогодні порахували, що це буде 20-30% від моєї зарплати перед пенсією. Наприклад, буде зарплата 10 тис. грн, то це 3 тис. грн пенсії", – додала міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, які працювали на підприємствах з особливо шкідливими і важкими умовами праці, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах.