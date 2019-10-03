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3 жовтня • оновлено в 05:00
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Пенсіонерів "ДНР" можуть позбавити пенсій: донецький блогер повідомив подробиці

1.8т Читати матеріал російською

З 2020 року окупанти будуть позбавляти пенсій тих людей, хто не проживає на території "ДНР" і не має місцевого паспорта.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, таким чином, ватажки "республік" спеціально скорочують кількість пенсіонерів для своїх особистих "кишень і потреб".

"Народна влада" вирішила прикрити лавочку і відповідно заощадити зайву копійку для себе. Тепер будуть ретельно перевіряти всіх пенсіонерів, які не проживають на території "ДНР" і позбавляти їх пенсії. Виявилося, що багато з них давно живуть на підконтрольній Україні території, а в "ДНР" приїжджають лише за грошима", – уточнив він.

Пенсії в "ДНР"

Пенсії в "ДНР"

Корреспондент.нет

За словами блогера, окрім цього, пенсію отримуватимуть лише ті пенсіонери, у кого є паспорт "ДНР".

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"Щоб його отримати, потрібно витратити не менше 5 місяців через черги і бюрократію. Тим більше, люди бояться його робити, щоб не втратити українське громадянство. Загалом, жити в "ДНР" стає все веселіше. Умови такі, що люди стали дотаційними недогризками, а чинити опір проти цього подібно смерті", – підсумував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ДНР" вирішили провести перепис населення, щоб зменшити кількість пенсіонерів, які отримують дві пенсії.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Новини ЛНР Донбас Новини Донбасу Новини Росії пенсії
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