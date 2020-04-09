Всім пенсіонерам, вік яких 80 і більше років, вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину в Україні.

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Про це в ефірі програми "Право на владу" заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Вона уточнила, що це поки одне з рішень, які ухвалив уряд на підтримку пенсіонерів.

dengi.ua

Міністерка уточнила, що з приводу тисячі гривень – це питання вже залежить від Верховної Ради, яка має ухвалити зміни до держбюджету, після чого кошти будуть виплачені пенсіонерам.

Також Кабмін готується провести індексацію пенсій в травні.

Лазебна запевнила, що всі ініціативи з підтримки пенсіонерів будуть виконані в повному обсязі.

Як уточнюється на сайті Пенсійного фонду, виплати компенсацій почалися 7 квітня.

"Виплата компенсації за квітень розпочато сьогодні тим пенсіонерам, у кого дата виплати по 7 число включно. Інші пенсіонери старше 80 років отримають додаткові кошти у визначену їм дату виплати разом з пенсією за квітень", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 14 квітня поточного року розпочнеться виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.