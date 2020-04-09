Пенсіонери в Україні вже отримали першу допомогу: кому і скільки виплатили

Всім пенсіонерам, вік яких 80 і більше років, вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину в Україні.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це в ефірі програми "Право на владу" заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Вона уточнила, що це поки одне з рішень, які ухвалив уряд на підтримку пенсіонерів.
dengi.ua
Міністерка уточнила, що з приводу тисячі гривень – це питання вже залежить від Верховної Ради, яка має ухвалити зміни до держбюджету, після чого кошти будуть виплачені пенсіонерам.
Також Кабмін готується провести індексацію пенсій в травні.
Лазебна запевнила, що всі ініціативи з підтримки пенсіонерів будуть виконані в повному обсязі.
Як уточнюється на сайті Пенсійного фонду, виплати компенсацій почалися 7 квітня.
"Виплата компенсації за квітень розпочато сьогодні тим пенсіонерам, у кого дата виплати по 7 число включно. Інші пенсіонери старше 80 років отримають додаткові кошти у визначену їм дату виплати разом з пенсією за квітень", – сказано в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 14 квітня поточного року розпочнеться виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".