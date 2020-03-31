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31 березня • оновлено в 12:02
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Павло Розенко
Павло Розенко
Ексвіцепрем'єр-міністр України Всі статті автора

Пенсіонери не отримають обіцяної 1000 грн

4.1т

Головний підсумок вчорашнього дня‼️‼️

1 квітня 2020 року ПЕНСІОНЕРИ НЕ ОТРИМАЮТЬ ВІД ЗЕ-ВЛАДИ ОБІЦЯНОЇ 1000 ГРИВЕНЬ!

1 березня індексація пенсій НЕ ПРОВЕДЕНА!!

Ціни стрімко ЗРОСТАЮТЬ!!

Економіка в повному ауті!!

Зміни до держбюджету НЕ СХВАЛЕНІ!!!

Коштів у Пенсійного фонду НЕМАЄ!!!

  • "Я вам ничего не должен"

  • "Мы вам ничего не обещали"

Цитати "ЗЕ- видатних"...

Точно не обіцяли, пане Зеленський???

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Автор
Павло Розенко Павло Розенко
Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Павла Розенка
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Я вам ничего не должен. Мы вам ничего не обещали" - а что, отличная позиция. Иначе, т.е. по народному, это звучит: "ви ж бачите, очі, що берете, будете їсти, аж повилазите".
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