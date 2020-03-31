Головний підсумок вчорашнього дня‼️‼️
1 квітня 2020 року ПЕНСІОНЕРИ НЕ ОТРИМАЮТЬ ВІД ЗЕ-ВЛАДИ ОБІЦЯНОЇ 1000 ГРИВЕНЬ!
1 березня індексація пенсій НЕ ПРОВЕДЕНА!!
Ціни стрімко ЗРОСТАЮТЬ!!
Економіка в повному ауті!!
Зміни до держбюджету НЕ СХВАЛЕНІ!!!
Коштів у Пенсійного фонду НЕМАЄ!!!
"Я вам ничего не должен"
"Мы вам ничего не обещали"
Цитати "ЗЕ- видатних"...
Точно не обіцяли, пане Зеленський???
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