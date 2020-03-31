Головний підсумок вчорашнього дня‼️‼️

1 квітня 2020 року ПЕНСІОНЕРИ НЕ ОТРИМАЮТЬ ВІД ЗЕ-ВЛАДИ ОБІЦЯНОЇ 1000 ГРИВЕНЬ!

1 березня індексація пенсій НЕ ПРОВЕДЕНА!!

Ціни стрімко ЗРОСТАЮТЬ!!

Економіка в повному ауті!!

Зміни до держбюджету НЕ СХВАЛЕНІ!!!

Коштів у Пенсійного фонду НЕМАЄ!!!

"Я вам ничего не должен"

"Мы вам ничего не обещали"

Цитати "ЗЕ- видатних"...

Точно не обіцяли, пане Зеленський???

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