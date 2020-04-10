Пенсіонерам виплатять по 1000 гривень на карантині: Лазебна назвала дату
Українські пенсіонери отримають одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень одразу після того, як парламент ухвалить зміни до державного бюджету. Голосування по документу може відбутися вже в понеділок, 13 квітня.
Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебная в ефірі ток-шоу "Право на владу".
За її словами, Пенсійний фонд забезпечив повне фінансування пенсій та їхня виплата почалася вчасно – 2 квітня. Ті, кому ще не надійшли додаткові кошти, отримають гроші найближчим часом.
"Про тисячу гривень. Порядок фінансування цієї тисячі вже ухвалений урядом. Ми очікуємо, що найближчим часом відбудеться засідання парламенту і депутати приймуть зміни до державного бюджету. Це для нас буде підставою виплати і стане джерелом фінансування. Ми відразу виплатимо кошти людям. Ми говорили, що це буде в квітні і не відмовляємося від обіцянки. Я впевнена, що на наступному тижні ми спільно з депутатами відзвітуємо", – додала міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 14 квітня поточного року розпочнеться виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.
Як відомо, всім пенсіонерам, вік яких 80 і більше років, вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину.