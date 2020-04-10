Українські пенсіонери отримають одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень одразу після того, як парламент ухвалить зміни до державного бюджету. Голосування по документу може відбутися вже в понеділок, 13 квітня.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебная в ефірі ток-шоу "Право на владу".

За її словами, Пенсійний фонд забезпечив повне фінансування пенсій та їхня виплата почалася вчасно – 2 квітня. Ті, кому ще не надійшли додаткові кошти, отримають гроші найближчим часом.

Пенсіонери отримають по 1000 грн

"Про тисячу гривень. Порядок фінансування цієї тисячі вже ухвалений урядом. Ми очікуємо, що найближчим часом відбудеться засідання парламенту і депутати приймуть зміни до державного бюджету. Це для нас буде підставою виплати і стане джерелом фінансування. Ми відразу виплатимо кошти людям. Ми говорили, що це буде в квітні і не відмовляємося від обіцянки. Я впевнена, що на наступному тижні ми спільно з депутатами відзвітуємо", – додала міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 14 квітня поточного року розпочнеться виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

Як відомо, всім пенсіонерам, вік яких 80 і більше років, вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину.

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