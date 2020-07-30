Пенсіонерам старше 80 років виплатять по 4750 грн: як отримати

Одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і які потребують постійного стороннього догляду, тепер будуть виплачувати по 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили дієздатність. Допомогу можна отримати одразу за 7 місяців – в сумі 4795 грн.

Як повідомили прес-служба Мінсоцполітики, таким чином щомісяця виплачувати будуть 685 гривень.

Уточнюється, що допомога буде призначатися і виплачуватися з 1 січня 2020 року. Як пояснили OBOZREVATEL в прес-службі міністерства, всі, хто звернеться за допомогою, зможуть отримати її за всі місяці з початку року. Таким чином пенсіонерам можуть виплатити близько 4795 грн – сума за 7 місяців 2020 року.

Самотні пенсіонери можуть отримати допомогу Facebook Мінсоцполітики

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні після верифікації пенсіонерів у частини з них можуть забрати виплати. Відповідно до закону, на це є ціла низка причин. Крім того, в наступному році стануть суворішими і вимоги для тих, хто тільки буде виходити на заслужений відпочинок.