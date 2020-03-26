В Україні на індексацію пенсій і виплати по 1000 гривень на період карантину Кабінет міністрів запропонував виділити додаткові 19,681 млрд грн.

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Про це зазначено в документі секвестру бюджету, який Кабмін надав керівництву Ради і парламентських фракцій.

Тоді як ПФУ заявив про необхідність змін до держбюджету для виплати пенсіонерам по 1 тис. гривень, Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді збільшити дотацію Пенсійному фонду з держбюджету на 19,681 млрд гривень до 192,3 млрд гривень.

Пенсії проіндексують

У січні поточного року Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік з доходами в 448,6 млрд гривень і дотацією з державного бюджету в 172,6 млрд гривень.

Даним документом пропонується збільшити витрати на ПФ з 172,6 млрд грн до 192,26 млрд грн.

Раніше міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що в Україні у травні проведуть індексацію пенсій, а також встановлять доплату для окремих категорій пенсіонерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабмін запропонував Верховній Раді внести зміни до Держбюджету-2020 року, які передбачають збільшення дефіциту бюджету вчетверо, скорочення фінансування розвитку освіти і регіонів.

Раніше в Офісі президента повідомляли, що уряд планує зменшити державні витрати на 50 млрд гривень, зокрема щодо деяких культурних програм зниження складе 70-100%.

Також із метою економії бюджетних коштів можуть зменшити витрати на субсидії на 8 млрд гривень. При цьому раніше офіційно зазначалося, що вони виплачуватимуться в повному обсязі.

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