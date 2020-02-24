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24 лютого • оновлено в 16:03
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Пенсійний фонд можуть ліквідувати: у "Слузі народу" розкрили деталі

15.8т
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Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (входить у фракцію "Слуга народу") заявила, що парламент допускає ліквідацію Пенсійного фонду.

"Ми зі свого боку думаємо про можливе перезавантаження форми існування ПФУ. Один із варіантів – ліквідація Пенсійного фонду", – повідомила Третьякова в інтерв’ю zn.ua.

За її словами, функції ПФУ можуть передати Міністерству фінансів або Державному казначейству.

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"Або перетворення ПФУ разом із фондами соціального страхування та безробіття на Національне страхове агентство. Цей план ми вже презентували спільно з урядом", – резюмувала Третьякова.

Функції ПФУ можуть передати Міністерству фінансів або Державному казначейству

Функції ПФУ можуть передати Міністерству фінансів або Державному казначейству

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до Верховної Ради внесли проєкт закону №2683, який передбачає обов'язковий для всіх українців перехід на накопичувальну пенсійну систему.

Які зміни очікуються:

  • обов'язкові внески від роботодавців – 2%;

  • обов'язкові внески від робітників – 1%;

  • за бажання робітника внески збільшуються, але якщо збільшує співробітник, то і роботодавець має збільшити паритетно;

  • максимальний розмір внесків – 9%, далі – суто за бажанням робітника;

  • систему персоніфікованих рахунків учасників обслуговує центральний адміністратор, який обирається на конкурсі;

  • створюється Пенсійне казначейство для акумулювання пенсійних внесків;

  • вимоги до всіх сервіс-провайдерів підвищені (наявність капіталу, досвідченого персоналу, процедур управління ризиками, комплаєнс та внутрішній контроль);

  • підвищена відповідальність обслуговувальних компаній, зокрема введена відповідальність кінцевих власників.

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Підвищення зарплат і пенсій Пенсія в Україні Пенсійна реформа
Особа
Галина Третьякова
Місце
Україна
Тег
Пенсійний фонд
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ttt ta
ttt ta
Я чувствую, вы запануете намного раньше, чем я ожидал. Ох, и запануете! Сервис-провайдеры, етить ))))
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Где Шапиро?
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
пенсионеры это неликвидная биомасса для нынешнего антинародного режима, который требует расходов. Колониальному режиму они просто не нужны и поэтому их и дальше будут утилизировать как-бы гуманными способами: сокращением выплат, ликвидацией медицины, продажей украинской территории в пользу инородцев, отменой пенсий для коренного населения.
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