Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (входить у фракцію "Слуга народу") заявила, що парламент допускає ліквідацію Пенсійного фонду.

"Ми зі свого боку думаємо про можливе перезавантаження форми існування ПФУ. Один із варіантів – ліквідація Пенсійного фонду", – повідомила Третьякова в інтерв’ю zn.ua.

За її словами, функції ПФУ можуть передати Міністерству фінансів або Державному казначейству.

"Або перетворення ПФУ разом із фондами соціального страхування та безробіття на Національне страхове агентство. Цей план ми вже презентували спільно з урядом", – резюмувала Третьякова.

Функції ПФУ можуть передати Міністерству фінансів або Державному казначейству

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до Верховної Ради внесли проєкт закону №2683, який передбачає обов'язковий для всіх українців перехід на накопичувальну пенсійну систему.

Які зміни очікуються:

обов'язкові внески від роботодавців – 2%;

обов'язкові внески від робітників – 1%;

за бажання робітника внески збільшуються, але якщо збільшує співробітник, то і роботодавець має збільшити паритетно;

максимальний розмір внесків – 9%, далі – суто за бажанням робітника;

систему персоніфікованих рахунків учасників обслуговує центральний адміністратор, який обирається на конкурсі;

створюється Пенсійне казначейство для акумулювання пенсійних внесків;

вимоги до всіх сервіс-провайдерів підвищені (наявність капіталу, досвідченого персоналу, процедур управління ризиками, комплаєнс та внутрішній контроль);

підвищена відповідальність обслуговувальних компаній, зокрема введена відповідальність кінцевих власників.

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