Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (входить у фракцію "Слуга народу") заявила, що парламент допускає ліквідацію Пенсійного фонду.
"Ми зі свого боку думаємо про можливе перезавантаження форми існування ПФУ. Один із варіантів – ліквідація Пенсійного фонду", – повідомила Третьякова в інтерв’ю zn.ua.
За її словами, функції ПФУ можуть передати Міністерству фінансів або Державному казначейству.
"Або перетворення ПФУ разом із фондами соціального страхування та безробіття на Національне страхове агентство. Цей план ми вже презентували спільно з урядом", – резюмувала Третьякова.
Функції ПФУ можуть передати Міністерству фінансів або Державному казначейству
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до Верховної Ради внесли проєкт закону №2683, який передбачає обов'язковий для всіх українців перехід на накопичувальну пенсійну систему.
Які зміни очікуються:
обов'язкові внески від роботодавців – 2%;
обов'язкові внески від робітників – 1%;
за бажання робітника внески збільшуються, але якщо збільшує співробітник, то і роботодавець має збільшити паритетно;
максимальний розмір внесків – 9%, далі – суто за бажанням робітника;
систему персоніфікованих рахунків учасників обслуговує центральний адміністратор, який обирається на конкурсі;
створюється Пенсійне казначейство для акумулювання пенсійних внесків;
вимоги до всіх сервіс-провайдерів підвищені (наявність капіталу, досвідченого персоналу, процедур управління ризиками, комплаєнс та внутрішній контроль);
підвищена відповідальність обслуговувальних компаній, зокрема введена відповідальність кінцевих власників.
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