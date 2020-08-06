Українцям пенсії перерахують тричі: хто і скільки отримає

В Україні уже у 2021 році тричі перерахують пенсії. Перше підвищення на 15% відбудеться в березні.

Як повідомляє OBOZREVATEL, на розмір пенсійних виплат вплине підвищення мінімальної зарплати.

Таким чином перший раз перерахують всі пенсії у березні 2021 року. Якщо розрахунковий розмір пенсії 2400 грн, то після підвищення буде вже 2760 грн.

При цьому, якщо розрахунковий розмір 1500 грн, то після підвищення розмір виплати не зміниться, він буде на рівні прожиткового мінімуму – 1769 грн.

Також на зростання пенсій вплине і підвищення мінімальної зарплати в наступному році. Виросте і пенсія для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і кому вже виповнилося 65 років. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менш ніж 40% мінімалки.

з 1 січня 2021 року – 2400 грн;

з 1 липня 2021 року – 2600 грн.

Вчена Лідія Ткаченко зазначає: з урахуванням, що в наступному році влада обіцяє зробити доплату в 500 грн усім, хто має вдосталь стажу й досяг віку 75 років, таке підвищення зачепить незначну кількість українців

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