Пенсії українцям перерахують з 1 липня: хто і скільки отримає

В Україні з 1 липня 2020 року перерахують пенсії у зв'язку з збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ. Відзначається, що для непрацюючих пенсіонерів зросте розмір мінімальної пенсії за віком, переглянуть доплати за понаднормовий стаж.

"Незалежно від того, працює особа, чи ні, збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму. Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати, що обчислюється від прожиткового мінімуму", – пояснили в Фонді.

Перерахунок буде проведено автоматично. Виплата оновлених пенсій почнеться з 4 липня.

Пенсії перерахують з 1 липня (Пенсійний фонд України)

Пенсії перерахують з 1 липня (Пенсійний фонд України)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня Пенсійний фонд України розробив і впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.

Для цього необхідно: