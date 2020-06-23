Пенсії українцям призначатимуть автоматично: що для цього потрібно
Пенсійний фонд України розробив і впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.
Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики. Нова послуга дозволить надавати допомогу автоматично в разі досягнення пенсійного віку з огляду на всі наявні у фонді дані, заздалегідь подані майбутніми пенсіонерами.
Сервіс надаватимуть на вебпорталі електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Для цього необхідно:
заповнити анкету-заяву;
додати скановані копії документів;
за допомогою КЕП підписати анкету-заяву та надіслати її до територіального органу Пенсійного фонду.
З початку роботи сервісу анкети-заяви вже подали 356 громадян.
Найближчим часом послуга буде доступна й користувачам сайту ПФУ, які не мають КЕП. Вони зможуть подавати всі необхідні документи, авторизувавшись із використанням банківської ідентифікації (BankID).
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 2021 року зростатимуть вимоги до необхідної кількості пенсійного стажу. Щоб вийти на пенсію в 60 років знадобиться мати повних 28 років стажу. А 2022 року – 29 років стажу.