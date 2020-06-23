Пенсії українцям призначатимуть автоматично: що для цього потрібно

Валентина Гембарська Економіка 10:04, 23.06.2020 Оновлено: 10:38, 23.06.2020

Пенсійний фонд України розробив і впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики. Нова послуга дозволить надавати допомогу автоматично в разі досягнення пенсійного віку з огляду на всі наявні у фонді дані, заздалегідь подані майбутніми пенсіонерами.

Сервіс надаватимуть на вебпорталі електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Для цього необхідно:

  • заповнити анкету-заяву;

  • додати скановані копії документів;

  • за допомогою КЕП підписати анкету-заяву та надіслати її до територіального органу Пенсійного фонду.

З початку роботи сервісу анкети-заяви вже подали 356 громадян.

Найближчим часом послуга буде доступна й користувачам сайту ПФУ, які не мають КЕП. Вони зможуть подавати всі необхідні документи, авторизувавшись із використанням банківської ідентифікації (BankID).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 2021 року зростатимуть вимоги до необхідної кількості пенсійного стажу. Щоб вийти на пенсію в 60 років знадобиться мати повних 28 років стажу. А 2022 року – 29 років стажу.

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