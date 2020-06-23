Пенсії українцям будуть призначати автоматично: що для цього потрібно
Пенсії будуть призначати автоматично (Фото: колаж Обозреватель)
Пенсійний фонд України розробив і впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.
Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики. Нова послуга дозволить надавати допомогу автоматично при досягненні пенсійного віку з урахуванням всіх наявних у фонді даних, заздалегідь поданих майбутніми пенсіонерами.
Сервіс надаватимуть на веб-порталі електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Для цього необхідно:
заповнити анкету-заяву;
додати скановані копії документів;
за допомогою КЕП підписати анкету-заяву і відправити її до територіального органу Пенсійного фонду.
З початку роботи сервісу анкети-заяви вже подали 356 громадян.
Найближчим часом послуга буде доступна і користувачам сайту ПФУ, які не мають КЕП. Вони зможуть подавати всі необхідні документи, авторизувавшись з використанням банківської ідентифікації (BankID).
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 2021 року будуть рости вимоги до необхідної кількості пенсійного стажу. Щоб вийти на пенсію в 60 років необхідно буде мати повних 28 років стажу. А в 2022 році – 29 років стажу.