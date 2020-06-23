Пенсії українцям будуть призначати автоматично: що для цього потрібно

Пенсійний фонд України розробив і впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики. Нова послуга дозволить надавати допомогу автоматично при досягненні пенсійного віку з урахуванням всіх наявних у фонді даних, заздалегідь поданих майбутніми пенсіонерами.

Сервіс надаватимуть на веб-порталі електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Для цього необхідно:

заповнити анкету-заяву;

додати скановані копії документів;

за допомогою КЕП підписати анкету-заяву і відправити її до територіального органу Пенсійного фонду.

З початку роботи сервісу анкети-заяви вже подали 356 громадян.

Найближчим часом послуга буде доступна і користувачам сайту ПФУ, які не мають КЕП. Вони зможуть подавати всі необхідні документи, авторизувавшись з використанням банківської ідентифікації (BankID).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 2021 року будуть рости вимоги до необхідної кількості пенсійного стажу. Щоб вийти на пенсію в 60 років необхідно буде мати повних 28 років стажу. А в 2022 році – 29 років стажу.