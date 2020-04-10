Пенсії, субсидії та гроші безробітним: у Кабміні розповіли, як допоможуть українцям через карантин

У зв'язку зі введенням карантину уряд розробив програму підтримки українців, зокрема щодо підвищення пенсій і надання субсидій.

В ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 10 квітня, про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лабезна.

За її словами, 11,3 млн пенсіонерів отримають підвищені пенсії, за якими відомство підготувало три програми.

"Перша – щомісячна надбавка для тих, кому виповнилося 80 і більше років. Друга – це виплата однієї тисячі гривень тим, у кого пенсія менша за п'ять тисяч... Третя – це індексація пенсій, з першого травня", – розповіла вона, зазначивши, що з 1 квітня також зроблений перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.

Марина Лазебна

Також 3,2 млн домогосподарств отримають додаткову компенсацію на оплату комунальних послуг. Для 2,4 млн громадян, які отримують соціальну допомогу, буде автоматично продовжений термін їх виплат без особистого звернення до управлінь соцзахисту.

Близько 300 тисяч сімей-ФОП першої і другої групи з дітьми до 10 років, яка платили ЄСВ протягом останнього року, також отримають допомогу.

Лазебна додала, що ще близько 100 тисяч безробітних громадян додатково отримають право на отримання допомоги. Йдеться про малозабезпечені сім'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям загрожує масштабне безробіття, однак уряд України має намір уже у травні створити 500 тисяч робочих місць, щоб уникнути розвитку економічної кризи.