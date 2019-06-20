Пенсії по-новому: як українцям отримати великі виплати

В Україні зареєстровано понад 11 млн пенсіонерів – середній розмір виплати після перерахунку сягнув понад 3 тис. гривень.

Незважаючи на це, левова частка українців досі живуть зі значно меншими пенсіями, йдеться у публікації OBOZREVATEL.

Головний спосіб збільшити розмір майбутньої виплати – працювати офіційно. Чим вища "біла" зарплата, тим краще. Якщо ж людина офіційно працевлаштована, але на мінімалку, то на гідну пенсію можна не розраховувати.

За словами юриста Олександра Плахотника, ті, хто працює неофіційно, не просто позбавляються можливості отримати пенсію, вони також не можуть претендувати на лікарняні, декрет, оплачувану відпустку і субсидію.

"Єдина можливість захистити свої права – правильно оформити трудові відносини. Якщо ви просто на словах домовилися виконувати будь-яку роботу за щомісячну плату, гроші в конверті, то такий працедавець вам нічого не винен", – зазначив юрист.

Друга можливість підняти суму виплат – вийти на пенсію пізніше. Зокрема, за кожний місяць відстрочки виплати її розмір збільшується на 0,5%. При цьому, якщо відстрочити пенсію більш ніж на 5 років, надбавка за кожні 12 місяців складе 0,75%.

Наприклад, якщо людина заробила на пенсію в розмірі 3 тис. гривень, але при цьому вирішила отримувати її не в 60, а в 61 рік, розмір виплати збільшиться як мінімум на 180 гривень. А якщо вийти на заслужений відпочинок на 6 років пізніше – пенсія збільшиться на 1170 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го — 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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