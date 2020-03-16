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16 березня • оновлено в 13:25
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У Росії пенсії та соцвиплати можуть видати авансом через коронавірус

2.4т
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Кабінет міністрів Росії розглядає можливість авансування обов'язкових платежів, пенсій та інших соціальних виплат.

До таких заходів російський уряд може вдатися у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-2019. Про це повідомляють РИА Новости.

Кабінет міністрів Росії розглядає можливість авансування обов'язкових платежів, пенсій та інших соціальних виплат

Кабінет міністрів Росії розглядає можливість авансування обов'язкових платежів, пенсій та інших соціальних виплат

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков визнав, що ситуація з поширенням коронавірусної інфекції може серйозно вплинути на світову економіку.

  • Зазначимо, що Росія з вівторка, 17 березня, вирішила призупинити залізничне сполучення з Україною та Молдовою у зв'язку з поширенням у світі коронавірусу. Пізніше про аналогічне рішення щодо українських поїздів заявила і Білорусь.

  • У московському медичному центрі в районі Комунарка, куди поміщають пацієнтів із підозрою на коронавірус, із даху лікарні впав медпрацівник.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Підвищення зарплат і пенсій
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
В Кукарине могут выдать люлей чубатым соотечественникам.
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3
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Вот это правильный ход, молодцы!!!
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