У Росії пенсії та соцвиплати можуть видати авансом через коронавірус

Кабінет міністрів Росії розглядає можливість авансування обов'язкових платежів, пенсій та інших соціальних виплат.

До таких заходів російський уряд може вдатися у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-2019. Про це повідомляють РИА Новости.

Кабінет міністрів Росії розглядає можливість авансування обов'язкових платежів, пенсій та інших соціальних виплат

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков визнав, що ситуація з поширенням коронавірусної інфекції може серйозно вплинути на світову економіку.

Зазначимо, що Росія з вівторка, 17 березня, вирішила призупинити залізничне сполучення з Україною та Молдовою у зв'язку з поширенням у світі коронавірусу. Пізніше про аналогічне рішення щодо українських поїздів заявила і Білорусь.

У московському медичному центрі в районі Комунарка, куди поміщають пацієнтів із підозрою на коронавірус, із даху лікарні впав медпрацівник.

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