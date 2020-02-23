Пенсії для Донбасу: що чекає на жителів ОРДЛО

Головна Новини
23 лютого • оновлено в 17:11
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Пенсії для Донбасу: Розенко розповів, що чекає на жителів ОРДЛО

Читати матеріал російською

Жителі окупованих районів Донбасу мають законне право на отримання пенсій від України, однак виплати там відновляться тільки після повернення територій під український контроль.

Про це розповів в ефірі ObozTV ексвіцепрем'єр-міністр України Павло Розенко. При цьому він уточнив, що на прибічників окупантів замість пенсій буде чекати кримінальне переслідування.

"Я думаю, пенсійна складова має бути врегульована таким чином. По-перше, ми визнаємо, що люди на окупованій території безумовно мають право на всі відповідні соціальні та пенсійні виплати. Але Україна може відновити ці зобов'язання перед людьми після того, як відновиться територіальна цілісність України, після того, як на окупованій території діятимуть органи влади і всі закони України, Конституція України", – зазначив Розенко.

За його словами, не може бути так, що на окупованій території "пенсійне законодавство України буде діяти, а всі інші закони у них будуть свої".

"Або ви перебуваєте в конституційному полі і в полі чинного пенсійного законодавства, і тоді ми вирішуємо всі питання соціального захисту, питання пенсій, зарплат, зайнятості – всі соціальні проблеми людей бере українська держава. Або, якщо ця територія окупована, значить всі витрати на пенсійну і соціальну систему має нести виключно окупаційна влада. В даному випадку, це Російська Федерація", – пояснив колишній віцепрем'єр.

Новини
У "Слузі народу" запропонували подвійну пенсію для жителів ОРДЛО

Розенко додав, що в України сьогодні немає жодних можливостей здійснювати будь-які витрати на окупованій території.

"Там не діють українські закони з одного боку, а з технологічної точки зору у нас немає там відділень Пенсійного фонду, відділень українських банків... Ми не знаємо навіть точної чисельності і не маємо верифікованих списків пенсіонерів, які проживають на цій території", – зазначив він.

Ексвіцепрем'єр повідомив, що у людей, які брали безпосередню участь в окупації території, є два виходи – "або податися до себе додому в Росію, або бути притягнутими згідно з чинним українським законодавством".

"Ці люди будуть позбавлені будь-яких пенсій і соціальних виплат. Мирні жителі, які не брали в руки зброю, не брали участі в протизаконних акціях, безумовно повинні отримувати пенсії в повному обсязі за всі роки, за які їм були припинені виплати. Нащадки людей, які померли в цей період, теж мають право отримувати пенсії за своїх батьків, дідів, родичів тощо", – розповів він.

"У нас є всі дані в базі Пенсійного фонду, кому і коли були припинені пенсійні виплати. Всі кошти після відновлення територіальної цілісності безсумнівно будуть виплачені", – додав він.

Пенсії для Донбасу: що чекає на жителів ОРДЛО

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 15:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Пенсія в Україні Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Павло Розенко
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донбас пенсії ОРДЛО
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
7
4
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andria Viktor
Andria Viktor
Донбасс расцветёт и перегонит все страны мира.есть такая мулька .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Franta Bonanta
Franta Bonanta
После возвращения киевской области пенсии будут платить Только Донбассу
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
жлобство ккляцке во всей своей красе... пенсии - это не милость со стороны Украинского государства, эти пенсии люди сами заработали... все, кто убивал и нарушал права жителей Донбасса, будут покараны, потом не спрашивайте А МЕНЯ ЗА ЩО... поняли, скотыняки?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги