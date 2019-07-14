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Пенсії для ''ДНР'' і ''ЛНР'': економіст розповів, скільки заборгувала Україна

16.9т Читати матеріал російською

За п'ять років війни на Донбасі Україна заборгувала близько 2 млрд доларів виплат пенсіонерам на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

Такі дані навів в ефірі ObozTV економіст Віктор Скаршевський, оцінюючи можливість реінтеграції Донбасу. За його словами, Україні важливі не тільки території, але і люди – українські громадяни, які проживають там.

"Протягом п'яти років не всім українським пенсіонерам там виплачується пенсія", – зазначив він.

Економіст, з посиланням на дані ООН, назвав цифру в 600 тисяч українських пенсіонерів, які не отримують пенсію від України.

"Я перемножив на середню пенсію за ці роки, і виходить сума в 2 млрд доларів. Це борг, який накопичився перед українськими пенсіонерами, які проживають на непідконтрольній території", – підкреслив він.

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При цьому Скаршевський уточнив, що оцінка є приблизною, оскільки для більш точних даних необхідний повний контроль України над своєю територією.

Пенсії для ''ДНР'' і ''ЛНР'': економіст розповів, скільки заборгувала Україна

politikus.ru

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Пенсія в Україні Війна на Донбасі
Особа
Віктор Скаршевський
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР пенсії
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Придётся порохоботам почки продавать!
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
вот когда вернете пенсии ТОГДА и будет иметь смысл говорить о мире... Россия в двух чеченских не отказывалась от своих обязанностей по пенсиям и соц выплатам, тем самым признавая, что это не только наши земли, а еще и нашим люди... вы же предали стариков!
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Верховный Суд не разрешил коэффициент один к двум , за участие в боевых действиях на стороне сепаратистов ? От них можно ожидать всего , не суд , а лакей , чего изволите .
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