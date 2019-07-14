Пенсії для ''ДНР'' і ''ЛНР'': економіст розповів, скільки заборгувала Україна

За п'ять років війни на Донбасі Україна заборгувала близько 2 млрд доларів виплат пенсіонерам на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

Такі дані навів в ефірі ObozTV економіст Віктор Скаршевський, оцінюючи можливість реінтеграції Донбасу. За його словами, Україні важливі не тільки території, але і люди – українські громадяни, які проживають там.

"Протягом п'яти років не всім українським пенсіонерам там виплачується пенсія", – зазначив він.

Економіст, з посиланням на дані ООН, назвав цифру в 600 тисяч українських пенсіонерів, які не отримують пенсію від України.

"Я перемножив на середню пенсію за ці роки, і виходить сума в 2 млрд доларів. Це борг, який накопичився перед українськими пенсіонерами, які проживають на непідконтрольній території", – підкреслив він.

При цьому Скаршевський уточнив, що оцінка є приблизною, оскільки для більш точних даних необхідний повний контроль України над своєю територією.

politikus.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховний суд України дозволив визнавати документи, видані т.зв. "владою Л/ДНР" на Донбасі, при призначенні пенсій. Він дійшов до висновку, що це необхідно для захисту прав жителів непідконтрольних Україні територій.

Володимир Зеленський, будучи кандидатом в президенти України, заявляв, що хоче почати виплачувати пенсії людям на окупованих територіях Донбасу.

в Кремлі заявляли про готовність виплачувати пенсії жителям окупованих районів Донбасу, які отримали російський паспорт, але лише в тому випадку, якщо вони зареєструються на території РФ.

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