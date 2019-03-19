"Пекельний" удар по Росії: Кремль може залишитися без нафти

Російська Федерація може скоротити обсяги видобутку нафти на 40%. Через санкції використовувати нові технології для розробки нових родовищ вони не можуть, а старі швидко вичерпуються.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зараз росіяни використовують запаси легковидобувних нафти. Видобуток можна ввести за рахунок тиску верхніх шарів і насосів. Це найпростіший спосіб, який не вимагає великих грошових вливань і використання складних технологій. Але проблема полягає в тому, що ці запаси вичерпуються.

Санкції проти Росії

Далі або обсяги видобутку будуть різко скорочуватися, або потрібно розробляти більш складні родовища. Там доведеться використовувати не вертикальне, а горизонтальне буріння. Крім того, для нагнітання тиску потрібно використовувати воду, а для об'єднання пластів – виробляти вибухи. Але технологій, які потрібні для такого буріння, у Росії немає. Вона б могла закупити деталі та обладнання у західних країн. Якби не санкції.

І якщо нічого не змінювати, то до 2035-го РФ може втратити 40% видобутку нафти, заявив на форумі "Геологорозвідка-2018" глава Росгеологіі Роман Панов. Родовища в Західному Сибіру вичерпуються. А щоб заповнити втрати, потрібні нові технології.

Панов зазначив, що така ситуація "призведе до негативних наслідків для економіки в цілому". Зараз щорічно РФ видобуває до 600 млн тонн. А вже в доступному для огляду майбутньому обсяги можуть провалитися до 350 млн тонн. Це призведе до того, що Росія фактично зникне зі списку головних експортерів "чорного золота".

Ще одна проблема – щоб добувати нафту з "складних" родовищ, потрібно, щоб її вартість була на рівні близько $80 за барель. А щоб добувати "чорне золото" на шельфі, ціна і зовсім повинна бути близько $150. Наразі один барель коштує всього $67,75. В інтерв'ю російському виданню Znak партнер агенції Rus Energy Михайло Крутіхін заявив: "десь після 2022-2023 років почнеться скорочення видобутку нафти в Росії через санкцій, а також через погіршення якості запасів, що залишилися". Скорочення, за його оцінками, буде йти приблизно темпами по 2% в рік.

У коментарі OBOZREVATEL аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко озвучив більш песимістичний прогноз. Мовляв, якщо нічого не зміниться, нафтова галузь Росії може повторити долю Венесуели. Там за рахунок експорту нафти ще кілька десятиліть тому отримували надприбуток, а зараз, після зниження світових цін і в результаті відсутності необхідної кількості інвестицій, переживають практично економічний колапс.

"Санкції будуть діяти і далі, що і буде сповільнювати галузь в цілому і не давати їй розвиватися далі. В той же час обсяг видобутку нафти буде скорочуватися, а без належного фінансування галузь може стати, як у Венесуелі", – розповідає Пархоменко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники угоди ОПЕК+ (всі члени ОПЕК і 11 незалежних країн) наполягали на тому, що Москва повинна скоротити видобуток на 300 тисяч барелів на день, а загальний обсяг скорочення повинен скласти мільйон барелів на добу. На тлі таких новин вартість нафти продовжує падати два дні поспіль.

6-7 грудня у Відні проходить зустріч учасників угоди ОПЕК+. На 7 грудня заплановане засідання за участю профільних міністрів всіх країн.

Раніше Катар заявив про намір вийти зі складу Організації країн - експортерів нафти з 1 січня 2019 року. Відповідне рішення було прийнято після аналізу Катаром можливостей зміцнення своїх позицій на світовій арені, заявив міністр енергетики країни Саад аль-Каабі.

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