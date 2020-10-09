Патріарх Кирило вирішив продати свій літак

Бізнес-джет Gulfstream G450, на якому пересувався патріарх Кирило, виставили на продаж.

Ціна літака єпископа Російської православної церкви не розкривається. Її готові надати тільки за запитом. Про це свідчить оголошення на сайті дилера Avpro.

Каталожна вартість подібних Gulfstream G450 становить 43 млн доларів.

Бізнес-джет з бортовим номером T7-ZZZ виконав свій останній політ 31 жовтня 2019 року через Ригу в англійський Фарнборо.

В останній раз він був відображений 25 вересня 2020 року також у аеропорту Фарнборо.

За інформацією російських ЗМІ, з 2013 по 2016 роки судно належало офшорній компанії Helter Management Ltd, яка входила в групу ВТБ. Після перереєстрації літака його оператором стала компанія Skyline Aviation SRL.

Пізніше борт перереєстрували на компанію Otoba Assets Ltd. Цей офшор пов'язаний з колишнім російським міністром Михайлом Абизовим, який на сьогоднішній день знаходиться у СІЗО.

Gulfstream G450 Avpro

Gulfstream G450 Avpro

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава РПЦ назвав коронавірус "божественним промислом", який покликаний зруйнувати ідеали споживчого товариства.