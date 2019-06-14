Паспорти Росії на Донбасі: ЄС відтермінував покарання для Москви

Рада Європейського Союзу не обговорюватиме у понеділок, 17 червня, санкції проти Російської Федерації за видачу паспортів українцям, які проживають на окупованій території Донбасу.
"Це питання зараз не входить до порядку денного Ради", — повідомив у Брюсселі представник ЄС напередодні нової зустрічі, передає ТАСС.
Пізніше інше джерело в Раді ЄС зазначило, що ця тема може бути піднята на саміті Європейського Союзу 20-21 червня.
"Ми очікуємо, що це питання буде обговорене главами держав на саміті наступного тижня", — наголосив він.
Рада Європейського Союзу не обговорюватиме 17 червня санкції проти РФ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє жителям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.
Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості.
Кабінет міністрів також визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі указом президента РФ Володимира Путіна.
Крім того, Кабмін внесе чиновників Російської Федерації, які причетні до видачі паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР", до санкційного списку.
Українців, які отримали російське громадянство, можуть позбавити соціальних виплат і пенсій.
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