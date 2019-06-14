Паспорти Росії на Донбасі: ЄС відтермінував покарання для Москви

Рада Європейського Союзу не обговорюватиме у понеділок, 17 червня, санкції проти Російської Федерації за видачу паспортів українцям, які проживають на окупованій території Донбасу.

"Це питання зараз не входить до порядку денного Ради", — повідомив у Брюсселі представник ЄС напередодні нової зустрічі, передає ТАСС.

Пізніше інше джерело в Раді ЄС зазначило, що ця тема може бути піднята на саміті Європейського Союзу 20-21 червня.

"Ми очікуємо, що це питання буде обговорене главами держав на саміті наступного тижня", — наголосив він.

Рада Європейського Союзу не обговорюватиме 17 червня санкції проти РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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