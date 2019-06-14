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Паспорти Росії на Донбасі: ЄС відтермінував покарання для Москви

3.4тЧитати матеріал російською

Рада Європейського Союзу не обговорюватиме у понеділок, 17 червня, санкції проти Російської Федерації за видачу паспортів українцям, які проживають на окупованій території Донбасу.

"Це питання зараз не входить до порядку денного Ради", — повідомив у Брюсселі представник ЄС напередодні нової зустрічі, передає ТАСС.

Пізніше інше джерело в Раді ЄС зазначило, що ця тема може бути піднята на саміті Європейського Союзу 20-21 червня.

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"Ми очікуємо, що це питання буде обговорене главами держав на саміті наступного тижня", — наголосив він.

Рада Європейського Союзу не обговорюватиме 17 червня санкції проти РФ

Рада Європейського Союзу не обговорюватиме 17 червня санкції проти РФ

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Україна
Теги
видача паспортів в Донецькуросійські паспортипаспорт
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Александров Сергей
Александров Сергей
ЕС "отсрочил". РФ наср-ла на "отсрочку".
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CARGO 100
CARGO 100
... не будет обсуждать в понедельник ..." А вам не сообщили когда теперь? Не согласовывали с вами следующую дату? Может вы и про санкции что-нибудь знаете? Страшные? И ещё, ххлы, вы там с ЕСом определитесь уже когда вам Крым передавать, а то уже и крымчане заждались, да и ж/д часть моста достраиваем ...
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леня зе
леня зе
половником по кастрюлям.ба-бах.
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CARGO 100
CARGO 100
леня зе, не жалко?
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