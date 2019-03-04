"Пасічника ненавидять усе більше": в "ЛНР" розповіли, як "дохнуть із голоду" за "русского міра"

У самопроголошеній "ЛНР" панують безробіття та економічний спад, а зарплата населення не перевищує 100-150 доларів.

Такими висновками після спілкування з місцевим жителем поділився у своєму блозі Фашик Донецкий.

За його словами, все працездатне населення покинуло окуповану територію, а тим, хто залишився, доводиться виживати в жахливих умовах.

ЛНР Уніан

"У селах і шахтарських селищах залишилися фактично одні пенсіонери. Починати нове життя їм вже запізно і здоров'я не дозволяє багатьом виїхати. Але, якщо чесно, то їхати пенсіонерам нікуди. Взагалі. Люди похилого віку нікому не потрібні. В селах виживають за рахунок городів, інакше б здохли з голоду", – написав він.

Зазначається, що середня зарплата в "республіці" – 100-150 доларів. Соціальні виплати ще менші. "Більшість людей отримує пенсії в розмірі 3200-3500 рублів (45-50 доларів), пенсії в інвалідів дитинства – 1500-1800 рублів (21-25 доларів)", – розповів блогер.

Крім цього, вказується, що окупаційна влада ускладнила умови ведення бізнесу в "ЛНР", підвищивши податки і ввівши величезні штрафи. За словами блогера, ватажка Леоніда Пасічника ненавидять із кожним днем все більше й більше.

Леонід Пасічник realgazeta.com.ua

Водночас, з огляду на той факт, що на окупованій території немає доступу до українських телеканалів, російська пропаганда активно намагається показати, що Кремль рятує "республіку" від злиднів і "геноциду" з боку України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованій "Луганській Народній Республіці" закрився завод "Метіпол", який розташовувався в Алчевську.

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