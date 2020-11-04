Партія 'Голос' про введення жорсткого карантину: нас можуть чекати колапс і масові протести

Верховна Рада має працювати на випередження й запобігти "сюрпризам" від уряду, в іншому разі українців можуть чекати колапс і масові протести, як це відбувається в Європі.

Про це в середу, 4 листопада, заявили в пресслужбі партії "Голос" на офіційній сторінці у Facebook.

"Вже найближчими днями уряд може зробити українцям черговий сюрприз – ввести жорсткий карантин, і це знову зупинить економіку. Якщо парламент не спрацює на випередження, нас можуть чекати колапс і масові протести, як це відбувається в Європі", – йдеться в повідомленні.

У партії зазначили, що "підготували дуже просту постанову на 2 сторінки, яка говорить елементарні речі":

Влада має попередити про "закриття економіки" за 7 днів. Так люди зможуть хоча б підготуватися.

До запровадження жорсткого локдауну уряд повинен пояснити, якою буде підтримка бізнесу та громадян.

Також до запровадження жорсткого локдауну уряд має вийти з проєктами законів про податкові пільги, про специфіку роботи трудового законодавства та про стимули.

"Шановні друзі, я найменше хочу, щоб економіку закрили на карантин. Але хочу, щоб ми, на відміну від інших парламентарів, були відповідальні й передбачили, щоб уряд не робив сюрпризів ані нам, ані економіці", – заявив із трибуни парламенту народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.