Партії Шарія відмовили в 3 млн держфінансування, – ЗМІ

У Києві Окружний адміністративний суд відмовив Партії Шарія у виділенні їй 3,223 млн гривень державного фінансування.

Про це йдеться в рішення суду, яке є в розпорядженні "Страны".

На ці гроші партія, що набрала на літніх парламентських виборах 2,23% голосів, претендувала в межах чинного на той момент законодавства. Згідно з яким політсила, яка набрала на виборах 2% і більше голосів, мала право на бюджетну підтримку.

У жовтні 2019 року парламент скасував цю норму, підвищивши бар'єр для держфінансування до 5%. Отже, на гроші від держави могли претендувати тільки ті партії, що пройшли до Верховної Ради.

Ці зміни ухвалювали в межах реформи Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке і розподіляє гроші на партії. Аргументувалося це тим, що кошти, витрачені на непарламентські політичні сили, нібито витрачаються в непрозорому режимі.

Водночас держфінансування політсил, що не потрапили в парламент, скасували вже після виборів, а не до. Тому Партія Шарія подала в суд на агентство. НАЗК звинувачували в тому, що воно не видало політсилі належні їй кошти.

Суд взяв справу до розгляду 19 травня, а вже 1 липня відмовив у задоволенні позову. Посилаючись на те, що позивач не довів протиправної діяльності відповідача.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2020 року блогер Андрій Попик оприлюднив відео, на якому розповів про скандальні факти з біографії топових представників Партії Шарія.