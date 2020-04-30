Запуск ринку землі в Україні: пройдено фінальний етап

У парламентській газеті "Голос України" опубліковано закон про ринок землі. Також він з'явився і на сайті видання.

Документ передбачає формування законодавчого поля для впровадження ринкового обороту земель сільськогосподарського призначення. Закон, який підписав глава держави, дозволить забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю і створити прозорі умови для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами України.

Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. Заборонений також продаж державних та комунальних земель. Згідно з підписаним законом, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

Закон також забезпечить повноцінну реалізацію права приватної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для громадян України, він сприятиме значному розширенню інвестиційних можливостей в аграрному секторі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". За відповідний законопроєкт №2178-10 проголосували 259 депутатів.

Напередодні президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів, зокрема про ринок землі.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що в Україні близько 8 млн гектарів української землі використовується для сільського господарства нелегально.

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