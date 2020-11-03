Рада піде на поступки для бізнесу і відтермінує РРО на рік

Верховна Рада України перенесе на рік рішення про обов'язкове використання касових апаратів.

Про це сказав глава парламенту Дмитро Разумков за підсумками наради з главами фракцій про підтримку малого і середнього бізнесу.

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що під час перерви відбулася нарада, на якій йшлося про підтримку малого і середнього бізнесу. Зокрема, узгоджене рішення про відтермінування на рік застосування касових апаратів", – сказано в Twitter Верховної Ради.

РРО для бізнесу перенесуть на рік Twitter Верховної Ради

Позафракційний нардеп Антон Поляков заявив, що таким чином влада пішла на поступки для бізнесу.

"Парламент перенесе введення РРО на рік. Про це повідомив Разумков після наради з главами фракцій і депгруп. Маленька поступка малому бізнесу", – написав він в Telegram.

Рада пішла на поступки бізнесу Telegram Полякова

Що передувало

У вівторок, 3 листопада, понад 1000 фізичних осіб-підприємців вийшли під Верховну Раду на акцію протесту.

Під гаслом "Детінізація – це цивілізація!" представники легального малого бізнесу вимагали від народних депутатів запобігти ухваленню двох законопроєктів про повернення всім без винятку ФОПам права працювати без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

В іншому випадку, на думку підприємців, депутати підтримають корупціонерів і "тіньовиків", які завдають Україні найбільшої шкоди – фінансової і репутаційної.

З 1 січня 2021 року в Україні набуде чинності низка законодавчо-нормативних актів про використання певними категоріями підприємців РРО. Законодавчі новації, ініційовані главою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, пройшли публічні обговорення і були підтримані профільними асоціаціями малого бізнесу.

Вийти на мітинг людей змусила інформація про намір зацікавлених бізнес-груп провести через парламентське лобі два законопроєкти №3853-1 і №3853-2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада в Києві біля Верховної Ради України зібрався масовий мітинг власників автомобілів на європейській реєстрації та ФОП.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вислухав представників ФОП і їхні вимоги, але з представниками "Автоєвросили" спілкуватися не захотів.

"Думаю, податкова повинна в цьому розібратися, якось спростити це для людей... Ми повинні зробити так, щоб великі рітейлери змогли відмовитися від ФОП", – заявив Корнієнко.

Після мітингу під стінами парламенту, мітингувальники попрямували до Офісу президента України.