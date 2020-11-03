Рада піде на поступки для бізнесу і відтермінує РРО на рік

Верховна Рада України перенесе на рік рішення про обов'язкове використання касових апаратів.

Про це сказав глава парламенту Дмитро Разумков за підсумками наради з главами фракцій про підтримку малого і середнього бізнесу.

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що під час перерви відбулася нарада, на якій йшлося про підтримку малого і середнього бізнесу. Зокрема, узгоджене рішення про відтермінування на рік застосування касових апаратів", – сказано в Twitter Верховної Ради.

Позафракційний нардеп Антон Поляков заявив, що таким чином влада пішла на поступки для бізнесу.

"Парламент перенесе введення РРО на рік. Про це повідомив Разумков після наради з главами фракцій і депгруп. Маленька поступка малому бізнесу", – написав він в Telegram.

Що передувало

У вівторок, 3 листопада, понад 1000 фізичних осіб-підприємців вийшли під Верховну Раду на акцію протесту.

Під гаслом "Детінізація – це цивілізація!" представники легального малого бізнесу вимагали від народних депутатів запобігти ухваленню двох законопроєктів про повернення всім без винятку ФОПам права працювати без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

В іншому випадку, на думку підприємців, депутати підтримають корупціонерів і "тіньовиків", які завдають Україні найбільшої шкоди – фінансової і репутаційної.

З 1 січня 2021 року в Україні набуде чинності низка законодавчо-нормативних актів про використання певними категоріями підприємців РРО. Законодавчі новації, ініційовані главою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, пройшли публічні обговорення і були підтримані профільними асоціаціями малого бізнесу.

Вийти на мітинг людей змусила інформація про намір зацікавлених бізнес-груп провести через парламентське лобі два законопроєкти №3853-1 і №3853-2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада в Києві біля Верховної Ради України зібрався масовий мітинг власників автомобілів на європейській реєстрації та ФОП.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вислухав представників ФОП і їхні вимоги, але з представниками "Автоєвросили" спілкуватися не захотів.

"Думаю, податкова повинна в цьому розібратися, якось спростити це для людей... Ми повинні зробити так, щоб великі рітейлери змогли відмовитися від ФОП", – заявив Корнієнко.

Після мітингу під стінами парламенту, мітингувальники попрямували до Офісу президента України.