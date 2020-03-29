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30 березня • оновлено в 00:50
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Парламент має негайно врятувати економіку - Порошенко

5.6т
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Ситуація зі стрімким поширенням коронавірусу та економічної кризою, яка розпочалася ще до епідемії через тотальну некомпетентність влади, зараз вимагає рішучих і системних кроків.

Про це після погоджувальної ради заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Відзначається, що фракція "Європейська Солідарність" готова взяти участь у позачерговому засіданні парламенту і ухвалити рішення, які будуть спрямовані на захист лікарів, малозабезпечених українців, та протидію кризовим явищам в економіці держави.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

"Зараз ми потребуємо рішучих і системних кроків, які ми маємо зробити вже зараз. Перша позиція – це захистити людей від викликів, які несе і коронавірус, і бідність. І ми розробили законопроект, я підписав його як співавтор, де передбачається і захист суб’єктів господарювання, і активна позиція із захисту малозабезпечених, і активна позиція із протидії наслідкам в економіці. Я сподіваюся, що завтра під час позачергового засідання цей законопроект буде прийнято", – зазначив Порошенко.

"Ми уважно розглянули законопроекти, які передбачають додаткові повноваження щодо медиків. Ми передбачаємо серйозні кроки, які були зроблені за нашою вимогою щодо захисту лікарів і захисту фізичного, щоб були забезпечені костюмами масками, і захисту фінансового. Тому що це є не менш важлива функція, ніж та, яку виконують наші воїни на фронті", – наголосив Порошенко.

Порошенко зауважив, що засідання погоджувальної ради з представниками уряду вкотре довело кричущу некомпетентність влади.

"Засідання було бурхливим і довготривалим. Ми почули багато нового. І те, до чого призвела дилетантська некомпетентність дій влади при підготовці країни до пандемії, до викликів і загроз в економіці, які зараз має Україна, звичайно потребує рішучих і неординарних рішень", – зазначив політик.

"Ми сьогодні з подивом почули – чи то подали, чи не подали міністри фінансів, охорони здоров’я у відставку. Потім вони це спростовувати, а нам вже представили кандидатури на нових міністрів. Це означає, що дії набувають хаотичного характеру", – застерігає Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю ввечері, 29 березня, нардеп Ірина Геращенко повідомила про відставку глав Міністерства охорони здоров'я Іллі Ємця та Міністерства фінансів Ігоря Уманського. Водночас офіційно цю інформацію у Ємця спростували.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Коронавірус
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Давай Порох жги! Хватит смотреть на этих идиотов!
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Ты уже показал как руководить , страна еще очень долго будет восстанавливаться .
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Срочно высылайте пять мотоциклетов с пулемётами! (с)
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