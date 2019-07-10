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Парад на День Незалежності буде? Кабмін пішов наперекір Зеленському

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що на 24 серпня, в День Незалежності, має бути військовий парад.

Під час засідання уряду у середу, 10 липня, він доручив Міністерству фінансів і Міністерству оборони порахувати вартість його проведення і знайти кошти на це.

"Цей парад має бути парадом гордості, доблесті, гідності нашого українського народу, держави. І вважаю, що під час цього параду мільйони українців зможуть засвідчити свою повагу і пошану нашим героям", – сказав Гройсман.

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Парад на День Незалежності

Парад на День Незалежності

Водночас прем'єр підтримав рішення Зеленського виділити 300 млн гривень на премії військовослужбовцям. "Я вважаю, що пропозиція президента про направлення додаткових 300 млн грн на підвищення соцстандартів для наших воїнів є абсолютно правильним, я його підтримую", – сказав Гройсман

Він вважає, що профінансувати парад треба не за рахунок соціальних виплат, а за рахунок інших джерел. Він також зазначив, що у нього є "ідеї про джерела фінансування параду".

Остаточне рішення за Зеленським: Мінфін проведе аналіз, а уряд надасть пропозиції щодо фінансування параду президенту.

Відео по темі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення президента викликало обурення в українців. У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.

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Особи
Володимир Зеленський Володимир Гройсман
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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