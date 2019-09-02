"Паперу більше не буде": Гончарук вирішив жорстко реформувати роботу чиновників

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про плани уряду з 1 жовтня відмовитися від паперового товарообігу в роботі державного апарату.

Про це він заявив під час наради з президентом Володимиром Зеленським та згодом зробив відповідне доручення міністру Кабміну Дмитру Дубілету, повідомляє " Інтерфакс-Україна ".

"C 1 жовтня ми повинні повністю відмовитися від паперового документообігу. Ми плануємо заборонити використання і обмін між держорганами папірцями", - заявив він.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук unian.net

Він зазначив також, що це "складне завдання", яка зажадає синхронізації і злагодженої роботи між великою кількістю органів і відомств.

"Однак вона реалістична", - вважає прем'єр.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Гончарук оголосив масштабні плани на держпідприємства.

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