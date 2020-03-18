Федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний имени Робера Коха считает, что #пандемия на #Коронавирус #covid199 может длиться два года.

Туризм умрет, пассажирские авиа-перевозки исчезнут, гостиницы перестроят на коровники, в ресторанах будут разводить поросят, девки из "эскорт-услуг" станут доярками.

Прелестно, прелестно...

Владельцы сетей отелей, ресторанов, крупнейших турфирм и авиа-перевозчики требуют у правительств компенсаций в сотни миллиардов - триллионы долларов.

Персонал уже уволен или в процессе увольнения. Авиа-перевозчики, например, уже массово увольняют персонал по всему миру, в то время как мировая авиапромышленность останавливает производство.

Западные правительства одно за другим объявляют о масштабных мерах стимулирования экономики.

Администрация Трампа хочет потратить на это 1 триллион долларов - для сравнения, это практически годовой бюджет Великобритании. Это больше, чем власти США потратили в 2008 году для борьбы с последствиями кризиса.

Правительство США намерено поддержать авиакомпании, отели и другие бизнесы.

Аналогичные меры анонсировали и в Британии - правительство предложило выделить 330 млрд фунтов на поддержку бизнеса.

Правительство Франции также готовит пакет в 45 миллиардов евро для поддержки экономики. В Канаде власти выделят бизнесу 19 миллиардов долларов США.

В итоге, толстосумы получат многомиллиардные компенсации; наёмные работники - дырку от бублика, - каждому своё.

Впрочем, всё как всегда.

Например, Volkswagen, а вслед за ним и чешские и китайские заводы Škoda, останавливают производство до принятия новых решений. Только в Чехии без работы остаются более 30 тысяч человек.

По прогнозу российского Сбербанка, при худшем варианте развития кризиса цена на нефть упадет до 20 долларов за баррель, а курс доллара в России вырастет до 100 рублей.

Судя по всему, в Сбербанке РФ прогнозом занимаются величайшие оптимисты всех времен и народов.

Рейтинговое агентство Standard&Poor's прогнозирует, что в 2020 году вся мировая экономика окажется в рецессии.

Если судить исключительно по официальным данным, смертность от коронавируса на сегодня: 8000/200 000=4%, в Италии: 2500/31500 = 8%.

На диаграмме: последствия пандемии для Китайской экономики по результатам января-февраля. Это в четыре раза хуже, чем прогнозировалось ранее.

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