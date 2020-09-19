Палиця пояснив, чому в Україні такі високі податки

В Україні один із найвищих рівнів податків у світі, тому що цього вимагають від нас міжнародні кредитори й "партнери".

Про це під час Відкритого форуму прихильників партії "ЗА МАЙБУТНЄ" в Краматорську заявив лідер політсили, нардеп Ігор Палиця.

"ВВП країни в нас 150 мільярдів доларів за 2019 рік. А податкове навантаження – 42%. Тобто, 42% з ВВП – податки. Для прикладу, в США – це 25%. А в Китаї, найбільш швидко зростаючій економіці світу, – 11%. Це дає можливість бізнесу бути конкурентоспроможним. Ми ж не знижуємо податки, бо нам це заборонено. Нам МВФ і Міжнародний банк заборонили це. Бо якщо ми знизимо податки, то станемо конкурентоспроможними. Ми будемо експортувати продукцію, станемо учасниками світових ринків. А для чого це нашим міжнародним "друзям", якщо вони втратять можливість самі продавати на світових ринках і продавати нам свою продукцію?" – стверджує нардеп.

Палиця попередив про вимоги кредиторів щодо податків Пресслужба "ЗА МАЙБУТНЄ"

Він впевнений, що навіть ситуація у сільському господарстві свідчить про диктат міжнародних кредиторів України.

"У нас сьогодні овочі і фрукти продаються імпортні, а не свої. Тому що в Європі сільське господарство дотується, а в нас – убивається… Вони нас колонізували й продовжують це робити", – вважає Палиця.