"Палій летів слідом": з'явилися нові деталі НП з будинком Гонтаревої

Екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що про підпал свого будинку в селищі Гореничі під Києвом вона дізналася після дзвінка охоронця.

Про його словами, зловмисники перекинули пристрій через паркан і втекли, пише LB.ua.

"Це була година ночі за Лондоном, третя – за Києвом. На ділянці у нас знаходився один охоронець. Коли пишуть, що їх було шестеро – повна нісенітниця, у мене завжди на ділянці тільки один охоронець. І ось він побачив, як через паркан на дах раптом полетіли якісь предмети... ніби як великі рюкзаки. Відразу за ними полетів фаєр, сталося загоряння. Охоронець одразу ж подзвонив нам, в поліцію і пожежним. Пожежні довго не їхали, за цей час будинок встиг серйозно вигоріти, потім нарешті почали гасити – годину зовні і ще десь дві години всередині. Будинок згорів повністю" , – говорить Гонтарева.

Валерія Гонтарева "24"

Вона уточнила, що сама запальна суміш була в рюкзаках, а те, що її активізувало, "прилетіло" слідом.

При цьому екс-глава НБУ сказала, що все, що відбувається було зафіксоване на камеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гонтарева заявила, що підпал її будинку в селищі Гореничі під Києвом міг закінчитися куди більш трагічно. Незадовго до того, що сталося, її син перебував саме там, але за кілька днів до НП поїхав на навчання.

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