Пальчевський назвав спосіб для України економічно наздогнати Туреччину

Марія Шевчук Економіка 20:13, 2.08.2020 Оновлено: 20:13, 2.08.2020

Лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський дав пораду, як Україні наздогнати Туреччину за рівнем розвитку економіки.

Про це він сказав у своєму відео блозі на Facebook.

Громадський діяч впевнений, що Україна зможе наздогнати Туреччину, якщо не буде вибирати архаїчних керівників країни.

"Наздоженемо (Туреччину. - Ред.), за однієї умови, що керівників країни ми більше не будемо вибирати архаїчних. Це стосується, що Леоніда Макаровича, Даниловича, Вікторів всіх мастей, першого Володимира, не дивлячись на молодість, він теж архаїчний. Вишиванки, глечики, бджілки, а далі все те ж саме", – сказав Пальчевський.

Він заявив, що Україною повинні управляти люди, які дивляться вперед.

"Поки ми не зрозуміємо, що нам потрібні люди, які дивляться вперед, а не назад, будемо їздити в Туреччину. А в Одесі буде дорого і брудно", – резюмував Пальчевський.

Нагадаємо, згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова, до другого туру виборів мера Києва проходять два кандидати – Володимир Кличко і Андрій Пальчевський. У той же час, Пальчевський поки офіційно не оголосив про своє висунення.

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