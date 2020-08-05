"Пакунок малюка" будуть давати грошима: у Мінсоцполітики озвучили умови

Гроші, які виплатять замість "пакунка малюка", можна буде витратити тільки на дитячі товари та лише в певних магазинах. Компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень будуть контролювати за допомогою спеціальної системи.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики Євген Котик на телеканалі "Дім". Він уточнив, що контролювати призначення грошей буде банк, Мінсоцполітики, а також торговельна мережа, яка приєдналася до проєкту.

"У цьому випадку ми дуже чітко розуміємо, що під час надання коштів, вони можуть піти в іншому напрямку, не на дитину. Тому ми й запровадили таку систему, знайшли новий механізм, який дасть змогу це проконтролювати. Щодо торговельних мереж, хотів би зазначити, що вони будуть не спеціалізовані. Ми не створюватимемо певні якісь нові. Це будуть чинні торговельні мережі, які просто приєднаються до цього проєкту на договірних умовах", – пояснив він.

За словами Котика, в Мінсоцполітики розглядають питання для батьків можливості вибору – отримати "пакет малюка" чи 5 тисяч гривень.

Зокрема, одним з основних завдань цього пілотного проєкту є дізнатися, яка форма – натуральна або грошова – буде кращою для людей, а також визначити, який набір дитячих товарів більш оптимальний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 липня Кабінет міністрів замість видавання "пакунків малюка" запровадив одноразову виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого.

Серед усіх регіонів України тільки в Донецькій області породіллям не видали жодного "бебі-боксу" з 2018 року, коли ця програма запрацювала на державному рівні.